Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı parkurla şehrin doğal güzelliklerine yolculuk yapılacağı doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 7 Mayıs Pazar günü Karagöl-Acella-Çardaçık parkuru ile gerçekleştirilecek. 6 farklı parkurda düzenlenecek doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 18 Haziran Pazar günü Kılıçkaya Zirve Parkuru ile sona erecek.