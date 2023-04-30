Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı parkurla şehrin doğal güzelliklerine yolculuk yapılacağı doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Alfatlı’ya Rumeli ve Balkan camiasından büyük ilgi Alfatlı’ya Rumeli ve Balkan camiasından büyük ilgi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 7 Mayıs Pazar günü Karagöl-Acella-Çardaçık parkuru ile gerçekleştirilecek. 6 farklı parkurda düzenlenecek doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 18 Haziran Pazar günü Kılıçkaya Zirve Parkuru ile sona erecek.