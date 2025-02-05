Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İstanbul’da beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemler alındığını açıkladı. Bu bağlamda toplantıda alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’nın, bugün için yüzde 5’e kadar (yaklaşık 50 sefer), yarın için ise ise yüzde 10’a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bugün yüzde 10 sefer iptalinin yeterli olduğu, yarın için ise yüzde 10 iptal oranına ilave olarak yüzde 20 sefer iptali daha yapılmasına, Cuma günü için ise yüzde 10 sefer iptali yapılacak. Ajet’in bugün günü 21, yarın 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edilirken, Pegasus’un ise bugün 43, yarın 123 ve Cuma günü 44 seferi iptal edildi. Havalimanlarında karla mücadele ekip araçları pist başlarına yakın noktalara konuşlandırıldığı araç ve ekipmanlar da hazır bekletiliyor.

Kaynak: iha