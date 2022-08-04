Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Muğla Milas Bodrum, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa, Trabzon, Gaziantep, Samsun Çarşamba, Kayseri ve Diyarbakır Havalimanları tarafından belirlenen depo ile araç park yerleri dahil uçak içi satış yapmak üzere inflight hizmetinin tamamını KDV hariç aylık 260 bin Euro muhammen kira bedeli üzerinden tek işleticiye açık ihale usulü ile 5 yıllığına kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleye ilişkin sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler 6 milyon 240 bin TL geçici teminat verecek. Kiralanacak inflight hizmetine talip olanların 16 Ağustos 2022 günü saat 14:00'e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.

İhale 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:30'da DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

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