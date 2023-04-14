Sultangazi’de düğün eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açarak pencereden düğünü seyreden 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı’nın başından vurulup ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı ‘olası kastla çocuk öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sultangazi’de bulunan 88.sokakta, 1 Ağustos 2021’de düğün eğlencesi yapıldığı sırada havaya rastgele silahla ateş edilmiş, ateş sonucu aynı sokaktaki binanın çatı katında bulunan evin penceresinden düğünü seyreden 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı başından vurularak hayatını kaybetmişti. Silahı ateşleyerek Eymen’in ölümüne neden olduğu iddiasıyla 2 ayrı suçtan müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Hatip Turhan’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 31.Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık Hatip Turhan ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki anne Sultan Bulak ile avukatı da katıldı.

"Maktulün annesinden binlerce kez özür diliyorum"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Turhan, "Olay kazayla olmuştur, bir kastım bulunmamaktadır, kaza ile olmuşsa da pişmanım. Maktulün annesinden binlerce kez özür diliyorum" şeklinde konuştu. Daha sonra son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu yineleyerek beraatını talep etti.

25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hatip Turhan’ı ‘olası kastla çocuk öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız geçmişini ve pişmanlığını dile getirişini de dikkate alan heyet, bu cezayı 25 yıl hapis cezasına çevirdi. Sanık Turhan’ı ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptıran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul çocuk Eymen Ahmet Avcı’nın başından vurulduğu ve bu nedenle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, söz konusu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve çocuğun ölümünün beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Hatip Turhan’ın ’olası kastla çocuk öldürme’ ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.