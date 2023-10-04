Eyüpsultan’da lüks aracın hayalet gösterge ekranını çalmak için girişimde bulunan hırsızlar, aracın alarmına takıldı. Aracın alarmının devreye girmesi ile şüpheliler kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın daha önce soyulduğu ve bunun üzerine lüks otomobile alarm takıldığı öğrenildi.

Olay, Merkez Mahallesi’nde bulunan bir sokakta pazar günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir otomobille sokağa giren hırsızlar, gözlerine kestirdikleri otomobile doğru yanaştı. Yüzü maskeli bir kişi ilk önce elindeki fenerle aracın hayalet göstergesi olup olmadığını kontrol etti. Otomobilde hayalet gösterge olduğunu tespit eden şüpheli, geldikleri araca geri bindi. Kısa bir süre sora tekrar araçtan inen şüpheli, elindeki aletle lüks otomobilin camını zorlamaya başladı. Otomobilin alarmı devreye girince camı zorlayan şüpheli panikle geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Aynı gün içerisinde bu bölgede 5-6 tane aracın camını kırmışlar”

Olayın gerçekleştiği gün hırsızların aynı bölgede birden fazla aracın camını kırdıklarını öğrenen otomobil sahibi Hüseyin Kıştan, “Olay saat 05.00 sıralarında oldu. Bir tane beyaz araçla geldiler. 3 kişi vardı aracın içerisinde. İlk önce aracın hayalet göstergesini kontrol ettiler, sonra tekrar arabaya bindiler. Arabadan tornavida alıp aracımın direğine sokarak camı çatlattılar. Ön sol camı çatlattıktan sonra alarm devreye girdi. Sonra arabaya geri binip aşağıya doğru kaçtılar. Biz de alarm sesine uyandık. Biz tam cama çıkınca arabaya binip kaçtılar. Aynı gün içerisinde bu bölgede 5-6 tane aracın camını kırmışlar. Emniyete gittiğimizde şikayetçi olduktan sonra öğrendik. Aracımızın sol ön camı kırıldı” dedi.

Otomobil alarmı bu sefer hırsızlığı önledi

Daha önce de aynı araçlarının hayalet ekranının çalınması üzerine alarm taktırdıklarını söyleyen Kıştan, “Daha önce de Esenyurt’ta aynı aracımızın sağ arka camını kırarak hayalet göstergeyi, NBT ekranı ve kobra vitesi çalmışlardı bundan bir sene önce. Tabii o olaydan sonra alarm taktırdık. Aracımız kaskoluydu ama alarm taktırdık daha güvenli olsun diye” ifadelerini kullandı.