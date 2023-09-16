Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli kulüpleri bünyesinde bulunan Resim, Karikatür, Tezhip, Ebru, Kaligrafi, Fotoğrafçılık, Güzel Sanatlar Sınavına Hazırlık Kursları ile Şehir Tiyatrosu Genç Sahne ile Drama kurs kayıtları başladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri kurs kayıtları başladı. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra karikatür, resim, tezhip, ebru, kaligrafi, fotoğrafçılık güzel sanatlar sınavına hazırlık kursları ile Şehir Tiyatrosu’nun Genç Sahne ile Drama kurs kayıtları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri genç yeteneklere zengin kadrosu ile ücretsiz eğitimler vermeye devam edecek. Genç Sahne ile Drama kurs kayıtları Çatalçeşme Oda Tiyatrosu Ressam İbrahim Çallı Sanat Evi’nden yapılacağı 0 258 280 25 70 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabileceği ifade edildi.

Kayıtlar Genç Denizli'de

Genç Sahne ve Drama kurslarının dışında yer alan diğer branşların kurs kayıtları ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Kulüpleri Genç Denizli'nin Altıntop Mahallesi 1318 Sokak No:8'de bulunan tarihi Merzeci Un Değirmeni'ndeki merkezinden yapılabilecek. 15 yaşından büyüklerin kayıt yaptırabileceği kurs kayıtları için isteyenler mesai saatleri içinde 0 (258) 280 21 23 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

Başkan Osman Zolan'dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllar önce kurulan Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin kentin kültür ve sanat hayatına çok büyük katkıları olduğunu söyledi. Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli'nin geleceğin sanatçılarını yetiştirmesinin yanı sıra verdikleri kurslarla özellikle gençleri konservatuarlara ve güzel sanatlar bölümlerine hazırladıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, kayıt yaptıranlara başarılar diledi.