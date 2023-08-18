Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları bilgisayar başından kaldıran, cep telefonlarını bir kenara bıraktıran yaz kurslarının seramik sınıfı öğrencisi Sofya Altun, “Ev için farklı süsler yapıyorum ama kendim yaratıyorum” dedi.ANTALYA (İGFA) -Muratpaşa Belediyesi’nin çocukların yaz tatilinde kaliteli vakit geçirmeleri için düzenlediği kültür ve sanat kursları 5 merkezde devam ediyor.

Seramik ve heykel kurslarının yapıldığı Şirinyalı Sanat Merkezinde çocukların yaratıcılıkları gelişirken aynı zamanda sosyalleşmelerine de katkı sağlanıyor.

Çini ve Seramik Eğitmeni Zeynep Esra Amcaoğulları, 7-18 yaş aralığında öğrencilerin kurs gördüğü merkezde çocukların hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlamayı ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Amcaoğulları,“Biraz olsun ekrandan koptukları için çok mutluyuz” dedi.

Belediyenin doğa harikası falez sahil bandında bulunan sanat merkezinin öğrencilerinden 11 yaşındaki Arda Ekici, eğlenceli vakit geçirdiğini belirterek, “Bardaklar tabaklar veya çeşitli süsler yapabiliyorum. İstediğimizher şeyi yapabiliyoruz”dedi. 12 yaşındaki SoyfaAltun ise ilk kez geldiği kursta çok eğlendiğini belirterek, “Ev için farklı süsler yapıyorum ama kendim yaratıyorum” diye konuştu.