Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Kapanış Programı’ gerçekleştirildi.

Program, Teakwondo gösterisi, zeybek ve bilecik halk dansları gösterileriyle başladı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, taekwondo, halter, yüzme ve aşçılık yarışmalarında derece elde eden kursiyerlere ödülleri Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Şube Müdürü İsa Güneş tarafından takdim edildi. Ardından, Halk Eğitimi Merkezi Müzik Öğretmeni Hilal Çoşgun şefliğinde Türk Sanat Müziği korosu bir dinleti gerçekleştirdi.

Programa Vali Yardımcısı Yılmaz, Müdür Akyol, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.