Bursa’da gençlik hizmetlerini ‘Gençlik Kulübü’ çatısı altında toplayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan gençlere kendi geliştirdikleri yeni fikirler ışığında farklı fırsatlar sunabilmek adına ‘Gençlik Çalıştayı’ düzenledi.





Bursa’da lise ve üniversite hazırlık kursları, üniversite tercih danışmanlığı, kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve kültür merkezleri ile gençlere yönelik hizmetlere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamalarda gençleri de söz sahibi haline getiriyor. Gençlere yönelik hizmetleri ‘Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü’ çatısı altında toplayan Büyükşehir Belediyesi, eğitimden spora, kültürden sanata kadar birçok projeyi gençlerin fikir ve düşünceleri doğrultusunda geliştiriyor. ‘Hayat Bursa’daki Gençlere Güzel’ mottosuyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Bursa Teknik Üniversitesi’nden 50 öğrencinin katılımıyla ‘Gençlik Çalıştayı’ düzenledi. Tarihi Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi’nde yapılan çalıştay, 3 oturumdan oluştu. 5’er kişilik gruplardan oluşacak ekipler, ‘üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim süreci, sorunlar ve çözüm önerileri’ konularında görüşmeler yaptı. Verimli bir ortamda gerçekleştirilen çalıştay ile üniversite gençliğini yönetimin bir parçası haline getirmek amaçlanıyor.

Fahrettin Eniş