Kurban Bayramı arifesinde mesai arkadaşı ile birlikte gittiği Denizli’de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakıma alınan Metin Bilgen, 16 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı arifesinde mesai arkadaşı ile birlikte gittiği Denizli’nin Çardak ilçesinde kendi kullandığı otomobil ile tıra arkadan çarpan Metin Bilgen, yaklaşık 16 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kurtarılamadı

Kaza, Kurban Bayramı arifesinde Denizli’nin Çardak ilçesinde meydana gelmişti. Metin Bilgen yönetimindeki 07 ADR 353 plakalı otomobil, ilçe çıkışındaki yan yolda park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Recep Çapuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Bilgen ise Çardak Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

16 gün yaşam mücadelesi verdi

Aslen Bursalı yaşayan evli ve 3 çocuk babası olan Metin Bilgen, Çardak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı. Metin Bilgen 16 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.