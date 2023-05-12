“Sıfır can kaybı” sloganıyla her yaz sezonunda kuzey sahillerinde milyonlarca turistin hayat güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Timi’nin yeni üyeleri, sudaki zorlu parkurlardan geçerek ilk sınavını verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuzey sahillerinde önlem planını hazırlamaya başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Cankurtaran Timi’nin bu yıl görev yapacak kadrosu da planlandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca’nın sahil kesimlerinde her yaz sezonunda yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin hayatı için nöbet tutan cankurtaranların arasına katılacak yeni personeller zorlu bir parkura tabi tutuldu.

Görev için başvuru yapan 50 kişi, Büyükşehir Belediyesi’nin özel ekipleri tarafından yüzme havuzunda hazırlanan parkuru, belirlenen süre ve şartlara göre geçti. Cankurtaran adayları su altında ve üstünde insan taşıma, 15 metrelik tek nefeste hareket, 50 kilogramlık mankeni kurtarma, 5 dakika serbest yüzme gibi süreçlerden geçirildi.

Puanlamaya alınan ‘hayat nöbeti’ adayları, sonuçlar incelendikten sonra seçilecek. Takıma katılacak olan ekibe ise daha sonra suni teneffüs, kalp masajı, suda müdahale ve taşıma konularında eğitimler verilecek.

72 KİŞİLİK TİM: “PÜR DİKKAT BİR NÖBET OLACAK”

Alınan bilgiye göre bu yıl 44 cankurtaran Karasu, 23 cankurtaran Kocaali, 3 cankurtaran Kaynarca sahillerinde ve 2 cankurtaran ise Kocaali Kadınlar Plajı’nda olmak üzere toplam 72 personel görev alacak.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Yaklaşık 50 adayın katıldığı ön elemelerde, adaylar kameralar eşliğinde çeşitli sınavlara alınmıştır. Her yıl sirkülasyonla birlikte sayısı milyonlara ulaşan yerli ve yabancı turistlerimizin hayatı, bizim için en önemli unsurdur. 2023 yılı yaz sezonunda da kalabalık, alanında uzman ve sorumluluk sahibi bir ekiple bölgede pür dikkat bir nöbete başlayacağız. Eğitimlerimiz, spor faaliyetlerimiz ve bilinçlendirme uygulamalarımız görev boyunca devam edecektir” denildi.