Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür, sanat ve eğitim yaşamına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Şehir Konferansları ile sevilen isimleri Konyalılarla bir araya getirmeye devam ediyor.

“KONYA BU İŞTE BÜTÜN TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BAŞARILAR GÖSTERİYOR”

Şehir Konferansları kapsamında Divan Edebiyatı’ndan okuduğu beyitlerle ve keyifli sohbetleriyle tanınan Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler” konulu programla Akşehir’de Konyalılarla bir araya geldi.

İnanç, programa her yaştan insanın yoğun katılım göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Koskoca salonda her yaştan insan sonuna kadar pür dikkat gözlerini kırpmadan takip etti. Kimsenin ısrarla davet edildiği, zorlandığı yok. Herkes gönüllü olarak geliyor. İşte kültür faaliyeti bu demek, gönüllülük esaslı. Konya bu işte bütün Türkiye’ye örnek olacak başarılar gösteriyor. Allah nazardan saklasın. Özellikle salonu dolduran dinleyicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İLÇE KONFERANSLARI AİLE ORTAMINDA GEÇİYOR

“En Sevgiliye Şiir Dinletisi” ile Karapınar’da vatandaşlarla buluşan Dursun Ali Erzincanlı ise sevilen şiirlerini seslendirdi.

Erzincanlı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür alanında yaptığı tüm çalışmaların çok güzel olduğunu belirterek, “Özellikle ilçeleri ziyaret ettiğimiz konferanslarda çok tatlı bir aile ortamı oluşuyor. Recep ayındayız, üç aylardayız ve sevgili Peygamber Efendimizi anıyoruz. Çok güzel bir akşam yaşadık. Karapınarlı kardeşlerimizle bizi bir araya getirdiği için Konya Büyükşehir Belediyesi, başta kıymetli başkanım ve değerli ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar da programı çok beğendiklerini, devamını beklediklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İLÇE ŞEHİR KONFERANSLARINDA OCAK AYI PROGRAMI

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları’nda 23 Ocak Perşembe günü “Kelimelerin Esrarı” başlıklı konferansla Nurullah Genç Ilgın’da, 24 Ocak Cuma günü Altay Cem Meriç, “Okumak ve Yaşamak” konusu ile Ereğli’de, 28 Ocak Salı günü de Necmettin Nursaçan, “Üç Ayların Fazileti” konulu konferansla Cihanbeyli’de vatandaşlarla bir araya gelecek.