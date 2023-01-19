

22 Aralık cuma günü mahmudiye mahallesinde polyester atölyesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin parmakları kopmuştu. Olayın ardından İnegöl Devlet Hastanesine gelen yaralı, doktora hakaret ettiği gereçeksiyle mahkemelik oldu, hemde de 3 parmağından oldu Yaşadıklarını dile getiren Mehmet T. "

Biz kesildiği gibi çok hızlı bir şekilde İnegöl Devlet Hastanesi’ne kırmızı ışık dinlemeden geldik. Çocuğum parmaklarının durumunu bildiği için, gördüğü için o an ki şokla hızlıca geldik. Orada bize bir tampon yapıldı, ‘biz sizi en kısa sürede Bursa Uludağ Üniversitesi’ne sevk edeceğiz, müdahaleniz orada olacak’ dediler. Tamam dedik,45 dakika belki bir saat orada bekledik. Bekleyince benim oğlum öfkelendi; bizi çabuk sevk edeceğinizi söylediniz ama neden bu iş bu kadar geç kaldı deyince doktor sesini yükseltti, biz burada işimizi yapmıyor muyuz? Diyerek bağırmaya başladı. Bağırınca da benim oğlum ‘biz sizin erkek arkadaşınız değiliz, bizim işimizi hızlı bir şekilde yapmanızı istiyoruz’ dedi. Sonra kalktı ve mavi koda bastı.

Bize İnegöl’den açıklama yapılmadı

Biz Bursa’ya kendi imkanımızla gittik. Uludağ Üniversitesi’ne gittik, bize triyaj odasına girmemizi söylediler. Triyaj odasında belki 4-5 saat bekledik sebebi; biz size doktor bulamıyoruz. Bize İnegöl’den açıklama yapılmadı. Bir hasta geliyor, yardımcı olun gibi bir kayıtta bulunmadı. Bulunmayınca da biz sizin için hiçbir şey yapamadık. Mesela siz gelmeden önce doktor çağırırdık ama doktor çağırmadık biz size. Siz kendi imkanlarınızla gelmiş gibisiniz bize. Elinizde sevk kağıdı var ama bu konuyla ilgili İnegöl’den bir bildiri almadık.

Kaybolan zamanda benim parmaklarım zaten buz gibi oldu

O süreçte biz orada bekledik. En sonunda Uludağ Üniversitesi bize ‘biz sizi özel bir hastaneye göndereceğiz, oraya bir randevu alıp, oraya gideceksiniz’ dedi. Gittik orada da bir saat bekledik, olay saat 10.00’da oldu, ben saat 17.00’da ameliyata girdim. Bu kaybolan zamanda benim parmaklarım zaten buz gibi oldu. Bir parmağa doktor yüzde 20 başarı şansı verdi. Onu yaptıktan 72 saat sonra parmağımın simsiyah olduğunu görünce onu da kesti.

Bu dalda yeterli cerrah yok

Yetkililere çağrım İnegöl Devlet Hastanesi bu konularda çok aciz. İş kazalarının 10’da 9’u hep Bursa’ya sevk ediliyor. Bu hastanede düzgün bir cerrah yok bu dalda, bu dal bitik yani.

Bir de mahkemelik oldum

Olan bana oldu, parmağımdan oldum. Ben onları Allah’a havale ediyorum. Bir de mahkemelik oldum, Şuanda böyle bir konumdayım." dedi.