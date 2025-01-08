Etkinlikte öğretmenler çalınan şarkılara ritim kalıplarını kullanarak eşlik etti.

Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdalen ve Dursunbey Halk Eğitimi Merkezi Müzik Öğretmeni Ayşe Oral Yanık’ın konuk olduğu “Hayatın Ritmi” Müzik ve Ritim Atölyesi’nde öğretmenler keyifli bir çalışma gerçekleştirdi.

2016 Yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında birincilik derecesi elde eden “Hayatın Ritmini Yakala” ekibinin şefi olan Nuri Dağdalen ve gerçekleştirdiği ritim çalışmaları ile başarılı projelere imza atan Ayşe Oral Yanık’ın kendilerini tanıtması ile etkinlik başladı. Her iki öğretmenimizin de öğrencileriyle ritim yolculuklarına dair süreçler dile getirildi. Öğrenciler ile gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerle yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen konserlere dair detaylar, öğrenci velilerinin görüşleri, okulda kurulan ahşap müzik atölyesi, çeşitli proje çalışmaları ve projelerin çıkış noktalarına dair paylaşımlar yapıldı.

Sözü ve müziği Nuri Dağdelen’e ait olan “Öğretmen” şarkısı yan flüt ve gitar eşliğinde konuk öğretmenler tarafından sunuldu.

Sonrasında temel ritim kalıpları öğretmenlere tanıtıldı ve öğrencilerle yapılan ritim çalışmalarında basitçe nasıl yol alınabileceği üzerine konuşuldu. Darbukalar eşliğinde ritim denemeleri yapıldı. Öğretmenler çalınan şarkılara ritim kalıplarını kullanarak eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir etkinliğin ardından şu değerlendirmelerde bulundu: "Müzik; öğretmenlerin sadece dersleri için değil, kendi gelişimleri için de önemli bir araçtır. Nuri Dağdalen ve Ayşe Oral Yanık gibi yetenekli öğretmenlerimizin deneyimlerini paylaşmaları, diğer öğretmenlerimize de ilham vermektedir. Sanat atölyeleri, eğlenceli ve interaktif bir öğrenme ortamı sunarak, katılımcıların müziği daha derinlemesine anlamalarını sağlamaktadır. Öğretmen Akademileri kapsamında bu tür etkinliklerin devam etmesi, eğitimde yenilikçi yaklaşımların benimsenmesine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacaktır."