KO-MEK kursiyerleri Ramazan ayında okudukları Kur’an mukabelelerinin duasında Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmadı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) Kur’an-ı Kerim Okuma kursiyerleri, Ramazan ayında mukabele geleneğini sürdürüyor. KO-MEK kursiyerlerinin, kurs merkezlerinde görev yapan Kuran-ı Kerim eğitmenleri eşliğinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren okunan mukabelelerin duasının yapılması da ihmal edilmedi. Kursiyerler hayatını kaybeden depremzedeler için dua etti.