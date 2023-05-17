Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki Emekli Evi üyeleri, düzenlenen etkinlikle Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi Emekli Evi üyeleri, Darısekisi Örnek Köyü’nde yapılan etkinlikle güzel havanın tadını çıkardı. Örnek Köy’de satılan doğal ürünleri inceleyen üyeler, bir süre dinlenerek sohbet etti. Fiziksel aktivite ile devam eden etkinlikte katılımcılar, Ortanca Sokağı gezerek rengarenk evlerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hem hareket etme, hem de sosyalleşme imkanı bulan katılımcıların çoğu Darısekisi Örnek Köyü ilk defa görürken, Yörük kadınları tarafından hazırlanan börek ve sıkmaların da tadına baktı.

Yeter: “Hedef sağlıklı ve hareketli yaşam”

Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter gezi hakkında bilgi vererek, “Amaç yeşilin her tonunu görmek, toprağın bereketini bilmektir. Bahar aynı zamanda hareket demektir. Biz de bu dinamizme katkı sunmak amacıyla, Darısekisi Örnek Köy gezisini tertip ettik. Hedef sağlıklı ve hareketli yaşam” dedi.

“Kendimizi çok mutlu hissediyoruz”

Halkkent Emekli Evi hizmetlerinden faydalanan Peruze Berki, gezi dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, “Açık hava bize çok iyi geldi. Çok memnunuz. Bedensel faaliyetler yapıldı. Kendimizi çok güzel, çok mutlu hissediyoruz. Bu gezilerin devamını diliyoruz. Çok daha güzel şeyler olacağını ümit ediyoruz. Bizler bir yerlere çıkamıyoruz, o yüzden bu tür faaliyetler bize çok iyi geliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışan Belediye Başkanımızı yürekten takdir ediyoruz” dedi.

“Güzel bir fikir, güzel bir dayanışma”

Herkesin, Darısekisi Örnek Köyü gezmesi gerektiğini söyleyen Mustafa Yıldız, “Örnek Köy ziyareti çok güzel oldu. İnşallah bundan sonra devamlı geliriz. Güzel bir fikir, güzel bir dayanışma. Çok güzel bir yer. Havasıyla, doğasıyla çok güzel bir gün geçti” diye konuştu.

Emekli Evi’nin tüm etkinliklerini beğendiğini söyleyen Selma Dinçer ise, “Gezdik, eğlendik. Çok güzel bir yer. Herkesi buraya davet etmek istiyorum. Herkes buyursun gelsin. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bize çok güzel davranıyorlar, çok iyi bakıyorlar, her şeyimizle ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sanki cennet gibi bir yer”

Emekli öğretmen Ökkeş Yetim de geziye katılan isimlerden. Güzel havanın tadını çıkardıklarını söyleyen Yetim, “Baharı yaşamak, baharın güzelliklerini görebilmek bizim için bir mutluluk kaynağı oldu. Şahane bir gezi. Buraya ilk kez geldik. Sanki cennet gibi bir yer. Çok memnun olduk. İnşallah bundan sonra da başka organizasyonlar düzenlenerek, bizlere daha değişik yerleri gösterirler” diye belirtti.