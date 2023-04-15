Lise Defteri'nde Aylin ile Ediz'i, Emret Komutanım'da Alev Hemşire ile Posta Ferit'i canlandıran Şebnem Schaefer ve Arda Kural yıllar sonra TikTok'ta buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İki dizide de sevgili rolünü canlandıran sarışın oyuncular, gerçek hayatta da birbirine çok yakıştırılıyordu. 43 yaşına giren Arda Kural'ın canlı yayınına sürpriz yaparak katılan Şebnem Schaefer, hayranları tarafından uzun süredir beklenen buluşmayı gerçekleştirdi.

Canlı yayındaki sohbeti binlerce kişi izledi. İzleyenler "İşte Ferit'in doktoru geldi" "Ferit yine aşık oldu" "Efsane dakikalar" gibi yorumlarda bulundu.