Sultanbeyli’de halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli 2 genç yürekleri ağza getirdi. Tuzla’da ise motosikletle ilerleyen bir vatandaş, arkasına küçük kız çocuğunu ve motosiklet kasasına da bir kişiyi bindirerek tehlikeli bir şekilde ilerlemeye devam etti. Trafikte yaşanan tehlikeli anları diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, patenli 2 genç seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Patenli gençler bu hareketleri ile hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer yolcuları tehlikeye attı. Patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirirken, gençlerin rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Öte yandan gençlerden birisinin kendisini görüntüleyen vatandaşa poz vererek gülümsemesi ilginç anlara sahne oldu. Otobüsün arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu ‘pes’ dedirtti

Tuzla’da motosikletli bir sürücü ise karayolunda yaptığı tehlikeli yolculuk ile görenlere ‘pes’ dedirtti. Sürücü, arkasına bindirdiği küçük kızla birlikte hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerlerken, yan tarafta yer alan kasaya da başka bir kişiyi daha bindirdi. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı bu yolculuk dakikalarca devam etti. Görenleri hayrete düşüren ilginç trafik yolculuğu bir başka sürücü kamerası tarafından kaydedildi.