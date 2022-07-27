İnegöl’e bağlı Hayriye Mahallesinde geçtiğimiz hafta bir ilk yaşandı. Yıllardır sahanın kenarında abilerini, babalarını izleyen mahallenin kızları, bu sefer organize olup 12 kişilik grup oluşturdu ve 5 setlik bir gösteri maçına çıktılar.

Voleybolu çok seven bir köy (mahalle) olan Hayriye' de geçtiğimiz hafta bir ilk yaşandı. Yıllardır sahanın kenarında abilerini, babalarını izleyen kızlar bu sefer organize olup 12 kişilik grup oluşturdu ve 5 setlik bir gösteri maçına çıktılar. Hayriyespor' un organize ettiği etkinlikte Cengiz Ağaç' ın sponsor olup kızlara özel forma yaptırdı. Saha içinde güzel bir rekabet yaşanırken kızlarını seyreden birçok anne de heyecanla müsabakayı izledi.