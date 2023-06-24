Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürekli artış gösteren maliyetler karşısında zorlanan hayvan üreticileri için sürdürdüğü proje kapsamında İnönü ilçesinde bulunan Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi yetiştiricilere balya desteği sağladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin artan maliyetler sebebiyle üretmekte zorluk çeken çiftçiler ve hayvan üreticileri için hayata geçirdiği projeler, can suyu olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi arazilerine ekilen mahsullerin çiftçilere destek, geçimini hayvancılıkla yapan üreticilere ise yem olarak hibe edildiği çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda hasat edilen yoncalar balya haline getirilerek Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından İnönü ilçesinde bulunan Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi üreticilere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından birlik üyesi 40 yetiştiricinin her birine 20 şer adet olmak üzere toplam 800 adet yonca balyası desteği sağlandı. Üreticilerin teslim aldığı balyalar, kamyon ve römorklu traktörlerle taşınırken üreticiler verilen balya desteği nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ettiler.

Manda yetiştiricileri özellikle hayvan üretiminin balya, saman ve yem fiyatları nedeniyle çok zor bir hale geldiğini belirterek, verilen her desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ve üretime devam edebilmeleri için bu tür desteklerin kendilerine can suyu olduğunu ifade ettiler.

Teslimatta yetiştiricilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek sağlanan desteklerin süreceğini vurguladı.