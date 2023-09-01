Süt üretiminde ülkenin önde gelen şehirlerinden olan Balıkesir’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerin, tüketicilere sütü daha sağlıklı koşullarda ulaştırmasını sağlamak amacıyla süt soğutma tankı dağıtıldı.BALIKESİR (İGFA) - Nitelikli tarım ve hayvancılığı destekleyerek üreticilerin daha yüksek kazanç elde etmesini hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, teşviklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Süt Projesi kapsamında; Balya, Bigadiç, Gönen, Karesi, Kepsut, İvrindi ve Manyas’taki tarımsal kalkınma kooperatifleri, süt üreticileri birlikleri ve muhtarlıklara 21 adet süt soğutma tankı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında uygulamaya aldığı Sağlıklı Süt Projesi ile üreticilerin süt alımı yapan firmalar karşısında rekabet şansını yükseltmeyi, sütün daha iyi fiyata pazarlanabilmesini sağlayarak üreticilerin gelirlerini artırmayı, aynı zamanda sağlıklı ve soğuk süt zincir kurallarına uygun süt üretilmesini amaçlıyor.

SÜTÜN KALİTESİ KORUNACAK

Balıkesir’in tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye’de lider illerden biri olduğunu vurgulayan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek “Sütlerin kalitesini korumak ve kaliteli bir şekilde tüketicilere ulaşmasını sağlamak adına yapmış olduğu soğutma tankı hibelerinden dolayı Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi. Soğutma tankı dağıtımının sağlıklı ve değerli sütün pazarlanması konusunda büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Hasan Çetin “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

KIYMETLİ BİR PROJE

Sağlıklı Süt Projesi’nin kıymetli ve çarpan etkisi yüksek olan bir hizmet olduğunu kaydeden Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Özen “Bu hizmet, yüzlerce üreticinin ürettiği ürünü değerli hale getiriyor. Başta Yücel Yılmaz başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“SÜT TOZU TESİSİ KURUYORUZ”

Üretmenin tek başına yeterli olmadığını, üretilen ürünlerin kalitesinin artırılması ve katma değeri yüksek ürünler haline dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan “Sütle ilgili yapılan en önemli projelerden biri 50 Peynirli Şehir Balıkesir. Kepsut, İvrindi ve Sındırgı ilçelerimizde işletme tesisleri kurduk. Merkezde ve Havran’da peynir çarşısı kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Birliklerimiz vasıtasıyla 42 bin üreticiyi tek çatı altında bir araya getirdik, bunun Türkiye’de başka bir örneği yok. Şimdi de Balıkesir OSB’de 20 bin metrekarelik bir alanda süt tozu tesisi kuracağız, Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Tesisi devreye aldığımız zaman sütün fiyatını eskiden olduğu gibi yine Balıkesir belirleyecek.” dedi.

“HİZMETLER DURMAYACAK”

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin iş birliği içerisinde gerçek hizmetler ortaya koyduğunu söyleyen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul “Büyükşehir Belediyesi her zaman kırsalın, hayvancılığın, tarımın yanında oldu. Şehir olarak büyük bir organizasyonla kırsal bölgelerimize, üreticilerimize ulaşıyoruz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize, milletvekillerimize, Tarım İl Müdürlüğümüze, kooperatiflerimize, birliklerimize teşekkür ediyorum. Hizmetler durmadı, durmayacak daha güçlü şekilde devam edecek.” açıklamasında bulundu.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ” Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa yaptığı yatırımlar ve verdiği desteklerle ilgili bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yasin Sağay “Kırsal bizim canımız, ciğerimiz. Sadece süt soğutma tankı için 14 milyon lira civarında yatırım yaptık. Biz Balıkesir’i; Yücel Başkanımızın başkanlığında, milletvekillerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, belediye başkanlarımızla marka şehir haline getireceğiz. Bu bizim ilk hedefimiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Türkiye Yüzyılında, Balıkesir’i bir Türkiye markası yapacağız.” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİKTE BEREKET VAR

Tarım ve hayvancılığa verdiği destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür eden AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok “Tarım ve hayvancılıktan rızkını temin eden bir kardeşiniz olarak özellikle bahar ve yaz aylarında sütün kesilmemesi adına yarışırdık. Bu dağıtılan tankerlerle bırakın kesilmeyi, bakteri oluşması bile mümkün olmayacak. Bu tankerler, üreticilerimizin alın terinin karşılığını almasına vesile olacak. Büyükşehir Belediyemiz üreticilerimize destek vermeye devam ediyor. Bugün burada hükümet-millet-devlet ve yerel yönetimlerin beraberliğini ve bunun üreticilere yansımasını görüyoruz. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde rahmet vardır, bereket vardır.” dedi.