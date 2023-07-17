Akaryakıttaki ÖTV artışı sonrası gelen tepkilere benzin ve motorinin ülkeler arası fiyatlarına yönelik karşılaştırmalı tablo ile yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, benzinde ve motorinde Avrupa'nın en ucuz 4'üncü ülkesi olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ÖTV artışı açıklaması yaptı.

Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV'nin iki sebeple arttırıldığının altı çizilen açıklamada, ilki yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenirken, dolaylı olarka cari açığı da kontrol altına almaya destek vereceği vurgulandı.

İkinci olarak maktu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016'dan bu yana neredeyse hiç vergi artışı yapılmadığı belirtilen açıklamada, "ÖTV tutarları, maktu olması dolayısıyla enflasyon karşısında erimiştir" denildi.

ÖTV’nin 2016 Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 4,58 ilken, 2022 yılında bunun yüzde 2,80'e düştüğünü savunan Bakanlık, yapılan artışa karşın benzinde ve motorinde ‘Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke’ olduğunun altı çizilen açıklamada, “Yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir" denilerek, Avrupa ülkelerindeki benzin ve motorin fiyatlarının dolar olarak litre fiyatlarını listeleyerek ortaya koydu.