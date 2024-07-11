Galatasaray, Avusturya kampında yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında LASK Linz’e 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray, Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Raiffeisen Arena’da Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. 23. dakikada Linz atağında ceza sahasına yapılan ortada Dubois ters bir dokunuşla topu kendi kalesine gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 56. dakikada Galatasaray, Mertens’in ortasında Metehan Baltacı’nın kafa golüyle skoru 1-1’e getirdi. 64. dakikada Linz, Schrobenhauser’in golüyle 2-1 öne geçti. 70. dakikada Yusuf Demir’in pasında topla buluşan Metehan Baltacı kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. (2-2) 85. dakikada Galatasaray defansının hatasını değerlendiren Kone skoru belirleyen golü kaydetti. (3-2)