Hatay Büyükşehir Belediyesi, deniz ve sahillerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sağlıklı bir gelecek için çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin sürdürülebilirliği ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

İl genelinde kıyıların, limanların ve plaj alanlarında aktif olarak çalışan HBB ekipleri, Samandağ Çevlik'ten başlayan Erzin Burnaz sahiline kadar uzanan 158 km. kıyı şeridinde sahillerin, plajların günlük temizliği, balıkçı barınaklarının ve kıyıda bulunan çadırkentlerin çevresinin ise periyodik temizliğini yapıyor.

Ekipler, depremin ardından vatandaşların temiz bir sahilde huzurlu zaman geçirebilmesi amacıyla temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.