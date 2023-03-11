Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye hazine yardımı kararının verilmesini sert bir şekilde eleştirdi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Bugün deprem felaketinin derin etkileri, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve 14 Mayıs seçimleri ve diğer siyasi gelişmelerle ilgili geniş değerlendirme imkanı bulduk.

"CUMHUR İTTİFAKI TAM OLARAK HAZIRDIR"

MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs CUmhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya kararlıyız. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demektir. Bizim başarımız demek ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığımızın gücü, varoluşumuzun güvencesidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin gücüne güç eklemiş, hükümranlık beratı, yeni yüzyılın yükseliş iddiasıdır. Türkiyemiz sürekli akış halinde bulunan bir sürecin, kulvarın tam ortasındadır. Bir yanda Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne ykalaşırken diğer yanda bu yıldönümünü demokrasinin imkanlarıyla perçinlemenin, kudretli bir geleceğe taşımanın çabasındayız. Türkiye Yüzyılı bu çabanın sonucu olacaktır.

"HAZİNE YARDIMI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLSİN"

Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan, genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazine'den ödenmek üzere ödenek belirlenmektedir. Bu ödenek Hazine yardımı yapılacak partiler arasında YSK tarafından ilan edilen geçerli oy sayılarıyla orantılı olarak ödenmektedir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazla olanlara da Hazine yardımı söz konusudur. Geldiğimiz bu aşamada bizim teklifimiz, 14 Mayıs seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir. MHP gönüllüdür ve Hazine yardımı alan diğer partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir.

HDP'YE HAZİNE YARDIMI KARARI VEREN AYM'YE SERT TEPKİ

Biz böyle düşünürken AYM'nin HDP ile ilgili aldığı karar gafletliktir. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı alması konusunda karar almış ve safını belli etmiştir. Bu mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış, HDP'ye Hazine'nin kasasını açmıştır. Bu hukuk skandalıdır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri ihanetin sözünü dinlemiştir.

Seçimden sonra Cumhur İttifakı'nın hedeflerinden birisi yeni Anayasa'dır. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş esasları ve statüsü değiştirilmeli. Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz. HDP, zillet ittifakında yer almayıp kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp bulamayacakları özelliklere sahiptir.