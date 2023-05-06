Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Otokoç Otomotiv işbirliğinde belediye şoförlerine araç kullanım ve bakım davranışlarını yönlendirerek emisyon optimizasyonunun yapmalarını amaçlayan eğitim verdi.ANTALYA (İGFA) - Eğitimler Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi kültür salonunda 2 gün devam etti. 4 oturumda gerçekleşen eğitimlere 300 şoför personel katıldı.

Muratpaşa Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında gerçekleşen eğitimde Otokoç Otomotiv yetkilileri, araç kullanım ve bakım davranışlarını değiştirerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin en önemli nedenleri arasında yer alan egzoz gazı salınımını nasıl azaltılabileceğini anlattı.

,Yetkililer, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin kalp ve dolaşım sistemini, akciğerleri, karaciğeri etkilediğini ve astım ataklarında artışa yol açtığını belirterek, basit önlemlerle bu kirliliğinin azaltılabileceğini aktardı.