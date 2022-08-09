Sosyal medyanın popüler sayfalarında kendisini Irak, Suriye, Afganistan, Libya ve Ukrayna 'da görevli ABD'li asker ve doktor olarak tanıtan kişiler, İnegöllü sosyal medya kullanıcılarına ulaşarak önce duygusal bağ kurup ardından da dolandırmaya başladılar. Yeni dolandırıcılık sisteminde milyon dolarlık vaatlerle on binlerce TL’lik taleplerde bulunulduğu belirlendi.

Kadın kullanıcılara ABD’li doktor ya da asker, erkek kullanıcılara ise ABD’li kadın doktor ya da asker kılığında sokularak yazışmaya başlayan dolandırıcı şebekelerinin radarında bu kez İnegöllüler var.

Öncelikle duygusal bağ kurarak etkileşimde bulunan dolandırıcı şebekeleri, savaşta elde ettiklerini öne sürdükleri ganimetleri yasal yolla ülke dışına çıkarıp paylaşmayı vadediyorlar.

Milyon dolarların geçtiği sohbetle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başaran şebeke üyeleri, savaş alanında çekilmiş ABD’li asker ve doktorların fotoğraflarını kullanarak güven aşılamaya çalışıyor.

Şu ana kadar bu metotla kaç İnegöllünün dolandırıldığına dair bilgi alınamazken, yetkililer bu tür şebekelerin arkasında terör örgütlerinin olabileceğini hatırlatarak dikkatli olmalarını açıkladılar.

Para musluğu kesilen başta PKK olmak üzere çeşitli terör gruplarının yüksek kazanç vaadi ve cinsel birliktelik vaatleri ile vatandaşları kandırabilecekleri konusunda uyararak, ikna kabiliyeti yüksek olan bu dolandırıcılık sistemine kanılmamasını istediler.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde de rastlanılan bu durumun İnegöl’de sosyal medya kullanıcılarında sıkça arttığı belirlenirken, göstermelik hesaba yatırılan küçük meblağlar sonrası gönderilen linklerin tıklanması ile hesapların boşaltıldığı veya kredilendikleri öğrenildi.

Yetkililer, sosyal medya aracılığı ile kimseye bu tür konularda güvenilmemesini ve şahsi bilgilerin asla paylaşılmaması uyarında bulundular.