Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan ilçesi Kocaözü ve Girmana mahallelerinde asfaltlama, bakım onarım ve yama çalışmalarını tamamladı. MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerinde ulaşım ağını genişletmek, vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmelerini sağlamak için yol çalışmalarına devam ediyor. Malatya’nın birçok noktasında yol çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesi Kocaözü ve Girmana mahallerinde de yol çalışmaları yaparak, bölge sakinlerine kaliteli ulaşım imkânı sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan ilçesinde yapılan yol çalışmaları kapsamında Hekimhan Girmana Mahalle yolunda 20,16 km. asfalt, bakım onarım, yama ve 2,31 km greyderli BSK serim imalatı yapıldı. Hekimhan Kocaözü mahalle yolunda ise 4,84 km. asfalt, bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan yol asfalt, bakım onarım ve yama çalışmalarıyla birlikte Kocaözü ve Girmana mahalle sakinleri konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ettiler.