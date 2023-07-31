Sağlık çalışanları, Türkiye genelinde 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek iki günlük greve hazırlanıyor. Bu grev, Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) bünyesindeki 19 sendika ve iki aile hekimliği federasyonu tarafından organize ediliyor.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, eylemlilik sürecinin özlük hakları ve mali kayıplar nedeniyle gereklilik haline geldiğini belirtiyor. Derya Mengücük, yapılan iyileştirmelerin günümüz ekonomik şartlarına uygun olmadığını ifade ediyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ise, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini vurgulayarak 14 Temmuz'da yürürlüğe giren torba yasa kanun değişikliği maddelerinin bu durumu ortaya koyduğunu söylüyor. AHESEN, çözümsüzlüğü önlemek ve aile hekimliği sisteminin korunması amacıyla 21 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği SABİM ile birlikte eylem çağrısı yapıyor.

Sağlık alanında ön saflarda görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, son 10 yılda artan sorunlar ve iş yüküyle karşı karşıya kalmıştır. Artan enflasyon, mantıksız tavan ve teşvik ücretleri, can güvenliği sorunları ve düşük memur maaş zamları gibi çözüm bekleyen sorunlar, çözümsüzlüğe ulaşmıştır. Bu durum, aile sağlığı merkezlerinin cazibesinin azalmasına yol açmıştır.

Sağlıkçıların grev kararı, sağlık sektöründeki mevcut sorunların ve çalışanların taleplerinin dile getirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.