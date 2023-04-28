Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin' yaptığı düzenlemeyle, sahte "helal" belgeli ürünlerin yurda girmesini hazırladığı yönetmelikle engelleyecek.ANKARA (İGFA) - Helal Akreditasyon Kurumu, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek "Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik"i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkili kılınmış kurumların takibinde olacak süreçte, 'helal akreditasyonu' yapılmamış ürünlerin ülkeye girişi engellenecek.

Buna göre, ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresi ile Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri işbirliği yapacak.

Ürünün iç veya dış ambalajında helal işareti, markası, damgası dahil herhangi bir helal ibaresi tespit edilen ürünlere ilişkin şüphe hasıl olması halinde durum Helal Akreditasyon Kurumu'na bildirilecek.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.