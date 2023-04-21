Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programına katılan kadınlar hem özel bir nakış tekniği olan Punch eğitimini öğreniyor hem de stresini atıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadın, aile ve çocuklara yönelik verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programında yer alan katılımcılara yönelik Punch ismi ile tabir edilen nakış tekniği eğitimi verilmeye başlandı. Yüzlerce yıl geçmişi olan Punch tekniğinde kilim dokumadan tutun da seccadeye, bebek battaniyesi, havlu kenarları gibi birçok hediyelik ve gündelik olarak kullanabilecekleri el yapımı ürünler ortaya çıkartılıyor. Kumaş üzerine kendi özel iğnesi ile 3 boyut etkisi oluşturan bir işleme tekniği olan Punch, kumaş üzerinde dikiş yapmak yerine, iğneyi yüzeyde tutarken ipliği kumaşa doğru itmekte. Punch nakışında en yaygın kumaş olarak keşiş, keten veya çuval bezleri kullanılmaktadır. Kadınlar hem nakışı öğreniyor hem de streslerini atıyor.