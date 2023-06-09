Bilecik Belediyesi tarafından Bien Seramik Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen eğitim programları ile çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Başta Matematik Müzesi’ndeki faaliyetler olmak üzere, atölye çalışmaları, kurslar, eğitim programları ve çeşitli aktivitelerle çocukların keyifli ve verimli zaman geçirdiği bilgi evinde eğitime katkı sunan etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın da önemle takip ettiği eğitim faaliyetleri çerçevesinde bir araya gelen çocuklar, çevre bilinci ile ilgili etkinlik düzenledi.

Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri eşliğinde aktivitelere katılan çocuklar, çevrenin korunması, doğaya saygı ve kirliliğin önlenmesi amacıyla düzenlenen aktivitede, istasyon tekniğini kullanarak eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi. ‘Dünyamızı korumak için neler yapmalıyız’ düşüncesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte mutlu dünya ve mutsuz dünyaya dair mesajların verildiği afiş tasarımları yapıldı.