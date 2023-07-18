İzmit Belediyesi’nin Kuruçeşme’ye kazandırdığı Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nin resmi açılışı törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Burada çocuklardan yaşlılara, kadınlardan özel gereksinimli bireylere kadar herkesin yaşamına dokunan hizmetler sunmaya gayret ettik" dedi.

İzmit Belediyesi’nin Kuruçeşme’de geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirdiği Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nin resmi açılış programı geniş katılımla yapıldı. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için birçok fonksiyona sahip olan Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nin bölgeye değer katması bekleniyor.

Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nin hayata geçirilmesi için büyük emekler verildiğine dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Hayatın her evresinde ve her anında insanların yanında olmak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve çözüm sunmak, bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde yatan en önemli değerlerden bir tanesi. O yüzden ısrarla beton belediyeciliğinden ziyade sosyal belediyecilik, insanın hayatına dokunan belediyecilik, insanların hayatını kolaylaştıran, insanların alması gereken hizmetleri ayağına götüren önemli bir sosyal belediyecilik hizmetini vermeye gayret ediyoruz.

Dört sene önce de çıktığımız bu yolda; halkımızın hayatında anlamlı izler bırakmak ve yüreklerinde yer edecek kıymetli anılar biriktirmek için durmadan çabalıyoruz ve çalışıyoruz. Şunu iyi biliyoruz; aldığımız sorumluluklar halkımızın hayatına değer katma ve onları mutlu etme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Belediyenin rutin görevlerinden olan hizmetlerimizi sunmakla sınırlı kalmıyor bunun ötesinde de insanların sosyal yaşamlarını geliştirmek ve alması gereken hizmetleri sunmak için de gerçekten büyük bir özveriyle ve işin içine duygularımızı da katarak sosyal belediyecilik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Halkımıza daha iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Herkesin yaşamına dokunan hizmetler sunmaya gayret ettik"

Başkan Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu binayı bir süre önce ciddi bir tadilatla değişime soktuk. Bu gördüğünüz özel yapı içerisinde İzmit Belediyesinin Müdürlükleri Kuruçeşme bölgemizdeki vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet veririz diyerek el ele verdi. Fen İşleri, Park Bahçeler, Makine İkmal ve Onarım ve Emlak İstimlak Müdürlüklerimiz bu merkezin dönüştürülmesinde emek verirken; Kadın Aile, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Destek Hizmetleri ve Spor İşleri Müdürlüklerimiz de Merkezimizde gerçekleştirecek pek çok çeşitli etkinlikte sizlerle olacak. Ben buradan, hepinizin huzurunda tüm başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çocuklardan yaşlılara, kadınlardan özel gereksinimli bireylere kadar herkesin yaşamına dokunan hizmetler sunmaya gayret ettik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz merkezde, çocuklarımızın gülümsemelerini büyüten oyun alanları, gençlerimizin umutlarını şekillendiren eğitim salonları, kadınlarımızın güçlenmesine katkı sağlayan atölyeler ve ev kadınlarımızın sosyal olarak aktif olmalarını destekleyen spor salonları bulunuyor"

Tesiste yok yok

Kuruçeşme bölgesinde yaşayan vatandaşların sosyal imkanlarını artıracak kültürden sanata, sağlıktan spora birçok alanda hizmet veren Kuruçeşme Yaşam Merkezi tam kapsamlı olarak planlandı. Merkezde psikolog ve diyetisyen hizmetinin yanı sıra çocuklar için çocuk oyun alanı, gençler için etüt odası ve eğitim salonu yer alıyor. Merkezde özellikle ev kadınlarının sosyal olarak daha aktif olabilmeleri amacıyla atölyeler ve spor salonu yer alıyor. Ayrıca merkezde bulunan dans salonlarında dans eğitimleri veriliyor.

Yaşlı vatandaşların sosyal hayatta aktif rol almasını destekleyen, akranları ile iletişim kurma fırsatı sağlayan Asırlık Çınar Evi de Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde yer alıyor. Gündoğdu ve Yuvam Akarca’da 50 yaş üstü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Asırlık Çınar Evi ile Kuruçeşme’de ikamet eden vatandaşlar için psiko-motor faaliyetler, bahçe uğraşları, fiziksel egzersizler, kültür-sanat gezileri ve mutfak atölyeleri gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

Açılış programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Altunal, Kuruçeşme Yaşam Merkezinde bulunan Asırlık Çınar Evi’ne adı verilerek anısı yaşatılacak olan emekli öğretmen merhum Olcay Ilıcalı’nın kızı Melek Ilıcalı Başbuğ, İzmit Rotary Kulübü Başkanı Teoman Cesur, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.