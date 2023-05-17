Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, kent merkezinde ulaşım güvenliği ve konforunu sağlamak için yol yapım ve yenileme çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken, ilçelerde süren çalışmalarını da yoğunlaştırdı.MERSİN (İGFA) - Aydıncık ilçesi Atatürk Mahallesi Karaseki Caddesi’nde çalışma yapan yol yapım ekipleri, 400 metre uzunluğundaki yolu kısa sürede yeniledi. Ekipler, ilk olarak deforme olan yolda asfalta hazırlık çalışması yaptı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolda vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için iyileştirme yapan ekipler, yolu kısa sürede asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir, ‘Yolumuz Açık Olsun’ sloganıyla kentin farklı birçok noktasında yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.