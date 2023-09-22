Kocaeli’de Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Programa katılan kadınlar, beslenmeden sağlık taramalarına, atölyelerden fiziksel aktivitelere kadar birçok etkinlikte yer alarak, eğlence dolu bir gün geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Gebze Alaettin Kurt Stadyumunda bir araya gelen Anne Şehir katılımcıları fiziksel aktivite eşliğinde coşkulu bir gün yaşadı. Programda beslenme danışmanlığı, sağlık taramaları, çocuk gelişim atölyeleri, eğlenceli atletizm gibi etkinlikler düzenlendi. Stadyumda gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara seslenen Başkan Büyükakın, "Bir şeyin içinde kadın varsa orası bir başka güzel, hayata dokunduğunuz her yer güzelleşiyor. Siz mutlu olduğunuzda, çocuklarınız mutlu olacak, aile mutlu olacak, ebeveyn mutlu olacak, toplum mutlu olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Aslında Hareketlilik Haftası vurgusu şununla alakalı. Modern toplumun insanı hareketsiz bir yaşam içinde. Maalesef şehir yaşamlarıyla birlikte insanlar daha az hareket etmeye başlıyorlar. Geleneksel toplum biçimlerindekinden farklı olarak ve buna bağlı olarak modern şehirlerde yaşayan insanlarda, obezite yani şişmanlık, beraberinde tansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker yüksekliği gibi metabolik sorunlarla beraberinde geliyor. Ama hareketlilikle birlikte bütün bu sorunlardan uzaklaşmış oluyoruz" dedi.