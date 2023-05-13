Yenikent Devlet Hastanesi yönetimi Hemşireler Günü ve Ebeler Haftası dolayısıyla Yeniket Orman Park’ta kutlama programı düzenledi.

Yenikent Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen “Hemşireler Günü ve Ebeler Haftası” kutlama programına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Hastane Başhekimi Op. Dr. Adil Murat Akgül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Sevim, hastane yöneticileri, hemşireler ve sağlık personeli ile aileleri katıldı.

Açık havada hastane personelinin aileleriyle birlikte katıldığı programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, hemşirelerin günlerini kutladı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Adil Murat Akgül ise sağlık sisteminin vazgeçilme bir unsuru olan hemşirelik mesleğinin temelinin insan sevgisi üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Hemşireler Günü’nü kutlayan Başhekim Akgün’ün ardından konuşan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Sevim de hemşirelik mesleğinin sevilmeden yapılamayacak bir meslek olduğunu dile getirerek, programa katılan hemşireler nezdinde tüm hemşirelerin gününü kutladı. Pasta kesimi ve ikramların yer aldığı program, müzik eşliğinde stres atan hemşirelerin oyunlarıyla devam etti.