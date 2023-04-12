Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen, Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon ve Değerlendirme Derneğinden (HEPDAK) yapılan açıklamaya göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Lisans Programının iki yıl süreyle akredite edildiği açıklandı.İZMİR (İGFA) -2018 yılından bu yana çalışmalarına hız kazandırdığı akreditasyon sürecini başarıyla sonlandıran Hemşirelik Lisans Programının, akademik ve alana özgü standartlarının beklenen başarı ve kalite ölçütlerini karşıladığı kaydedildi.

Akreditasyon sevincini paylaşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Özer Kaya ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Tokem, HEPDAK standartlarını karşılayan bu belgenin hemşirelik lisans programlarının eğitim kalitelerinin iyileştirilmesi için bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Kurum içi ve kurum dışı sundukları gerek projeler gerek eğitsel çalışmalar sebebiyle tüm kadrolarıyla gurur duyduklarını ifade eden İKÇÜ SBF Dekanı Prof. Dr. Derya Özer Kaya, “Fakültemizin eğitim programının uygulanmasında, sürekli geliştirilen standartlar doğrultusunda güncellenmesinde ve akreditasyonunda emeği geçen genç ve dinamik öğretim üyesi kadromuz ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve izlenmesi ile hemşirelik biliminin, eğitiminin, bakımının ve toplum sağlığının gelişiminde kalite ve yeniliğin güvencesi olmak için çalışıyoruz. Topluma kaliteli ve güvenli bakım verecek hemşireler yetiştirme sorumluluğu temelinde akreditasyon süreçleri kurumlara yol gösterici olmada önemli rol oynuyor. Akademik özverisini kuruluşundan bu yana sürdüren hemşirelik bölümümüzde emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılı bir eğitim süreci diliyorum” diye konuştu.

KALİTEMİZ TESCİLLENDİ

Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Tokem, Türkiye’de hemşirelik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen HEPDAK tarafından tescillenmenin gurur verici olduğunu kaydetti. Bölüm olarak çalışmalarında sürekli iyileştirme ve kalite felsefesi gereklerini yerine getirme gayretinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Tokem, topluma sunulan sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalıştıklarını aktardı.