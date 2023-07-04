Bu yıl Sakarya'yı hem Avrupa’da, hem de Süper Lig’de temsil edecek olan Büyükşehir Hentbol takımı, 4 sezondur Spor Toto takımında forma giyen sol oyun kurucu Atakan Şirin’i kadrosuna kattı.SAKARYA (İGFA) - Yeni sezonda Sakarya'yı Avrupa ve Süper Lig’de temsil edecek olan Büyükşehir Hentbol takımı kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Şampiyonluk planlamasıyla sezona öncesi transferlerini gerçekleştiren Büyükşehir hentbol, 4 sezondur Spor Toto takımında forma giyen sol oyun kurucu Atakan Şirin’i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Büyükşehir forması giyecek olan Şirin, etkili ve sürpriz şutlarıyla biliniyor.

Özellikle Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Final Four müsabakalarında takımı adına attığı son saniye golü ile hafızalara kazınan Şirin aynı zamanda 2022 yılında Konya’da düzenlenen İslami Oyunlarda ikinci olan A Milli Takımın kadrosunda yer alıyordu.