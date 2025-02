Hepatit B virüsü bir kişiye bulaştıktan sonra ilk olarak, bu hepatit B antikorunun oluşması ve belli bir düzeyde kalması ile kişi doğal olarak aşılanmış durumdadır. Ancak, bu kişiler tam olarak iyileşememişlerdir ve yaşam süreleri boyunca bu hepatit B'den korunacaklardır. Hastanın vücudunda oluşan bu antikorlar normalde olmaları gereken düzeye ulaşamadıkları taktirde, henüz hasta olmayan ancak, potansiyel bir virüs saçıcısı olan ve çevresi için virüsün yayılması bakımında büyük tehlike taşıyan kişi taşıyıcı olarak kalacaktır. Bu gizli taşıyıcılardan ülkemizde de çok fazla olmakla beraber, bu gizli taşıyıcılar hastalığın kontrolsüz bir şekilde ve sessizce bulaşmasında en başlarda gelmektedir. Bunun yanı sıra, bu taşıyıcı kişiler yıllar sonra da olsa, karaciğer kanserine yakalanabilme ya da organ hasarı ile karaciğer yetmezliği hastalığına yakalanabilme tehlikesini de taşımaktadır. Son olarak, kişi için koruyucu görev üstlenen bu antikorlar kişide hiç uluşamadıkları taktirde, virüs her zaman güçlü durumda kalacaktır ve vücut virüse yenik düşecektir. Bu durumda, karaciğer fonksiyonları da bozuk ve karaciğer enzimleri yüksektir. Ayrıca, bu kişiler aktif olarak hastadır ve hastalığın sonu karaciğer yetmezliğine doğru hızla yol almaktadır ya da karaciğer kanserine dönüşmektedir.

Hepatit B hastalığında hedef organ olan ve vücudu toksin maddelerden arındırarak temizleyip, sindirimde görevli olan safrayı temizleyerek kana vermeyi sağlayan ve birçok proteini sentezleme görevi olan karaciğerin, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasındaki görevi de çok büyüktür.

Hepatit B Virüsünün Bulaşma Yolları: Hepatit B virüsü genellikle kan yolu ile (Hijyen dışı, ortak olarak kullanılan enjektörler ile) ve bunun dışında da tükürük, ter ve cinsel yol ile bulaşmakta olan bir virüstür. Bunun yanı sıra, taşıyıcı olan bir anneden bebeğe de bulaşabilmektedir. Ayrıca, yeterli sterilizasyonun yapılmadığı cerrahi girişimler esnasında, kuaför ve berberlerde bulunan manikür, pedikür aletleri gibi iyi temizlenmemiş aletler ile ya da diş fırçalarının ortak kullanılması ile bulaşabilmektedir.

Hepatit B Taşıyıcısı Olmak: Hepatit B virüsü ile temas etmiş etmiş olan her 10 bebekten 9'u ile her 10 erişkin kişiden 1'i yaklaşık 6 ay gibi bir süre içerisinde mikrobu vücudundan atamadığında hepatit b taşıyıcısı olacak ve bu virüsü ömrü boyunca başka insanlara da bulaştırma riskini taşıyacaktır. Bunun yanı sıra; hastalık her taşıyıcı kişide farklılık gösterebilmektedir. Bazı kişilerin karaciğerinde çok büyük hasarlar ortaya çıkabilmekte ve bu hasarlar yıllar sonra karaciğer yetmezliği siroz ya da karaciğer kanserine yakalanabilmektedir.