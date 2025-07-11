Yumaklı, toplamda 865 milyon 356 bin TL tutarındaki ödemenin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti. Üretimin güçlenmesine katkı sağlayacak bu desteklemenin, ülke genelindeki çiftçilere nefes aldırması bekleniyor. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bereketli topraklar, desteklerle buluşuyor; üretim güçleniyor. 865 milyon 356 bin TL tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun.” ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Haber merkezi