’Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları’nın son durağı İstanbul oldu. İzmir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen buluşmalarda e-ticaretle işini büyütmek isteyen 4 bin KOBİ, Hepsiburada İş Ortağım programıyla sunulan çözümlerle buluştu.

KOBİ’ler başta olmak üzere, e-ticaret ile işini büyütmek isteyenlere sunduğu yenilikçi uygulamaları, avantaj ve fırsatları "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" ile duyuran Hepsiburada, İzmir ve Ankara’nın ardından bu kez İstanbul’daki KOBİ’lerle bir araya geldi. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün’ün ev sahipliğinde dün gerçekleşen Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları’nın üçüncüsü yaklaşık 2 bin katılımcıyı ağırladı. 3 ilde toplamda 4 bin katılımcıya ulaşan etkinliklerde Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ’lere özel fırsatlar ve çözümler paylaşılırken, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu Kasım ayı öncesinde cirolarını artırmak için kullanılabilecek stratejiler de aktarıldı.

Nilhan Onal Gökçetekin: "E-ticaret sınırları kaldırıyor"

Etkinlikle e-ticaret sektörünün ekonomiye olan katkısına değinen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Hepsiburada olarak ticareti dijitalleştirerek esnaf ve KOBİ’lerin e-ticaretle büyümesini kendimize misyon edinmiş bir şirketiz. Türkiye’de e-ticaret büyürken biz de bu büyümeyi sunduğunuz anahtar teslim çözümlerle destekliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından KOBİ’ler, aile işletmeleri, kooperatifler e-ticaretle Hepsiburada sayesinde işlerini büyütüyor. Hepsiburada çatısı altındaki girişimci kadınların sayısı da her geçen gün artıyor. 56 bin girişimci kadını e-ticarete kazandırdığımız Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla da amacımız, kadınların girişimci olmasının önündeki bariyerleri kaldırmak, e-ticaretle büyümelerini kolaylaştırmak, Türkiye ekonomisine değer katacak, dünyaya açılacak kadın markaları oluşturmak.”

Ender Özgün: "Hepsiburada İş Ortağım ile girişimcilere 2 saatte hızlı satış imkânı ve büyük fırsatlar dünyası"

Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları’yla ilgili açıklamalarda bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “E-ticaretin toplam perakende içindeki payı hızla artıyor. Bu durum, KOBİ’ler başta olmak üzere tüm girişimcilerin ülkemizde başarı hikayesi oluşturması ve farklı pazarlara açılması için yeni fırsatları beraberinde getiriyor” dedi. Bu başarı hikayesinde Hepsiburada’nın da çözüm ve fırsatlarıyla girişimcilerin yanında olmayı hedeflediğini açıklayan Özgün, şöyle devam etti: “Bu amaçla oluşturduğumuz Hepsiburada İş Ortağım dünyasında satıcılarımızın ihtiyaç duyduğu operasyonel, dijital, finansal, sosyal ve ticari avantajlar yer alıyor. Ayrıca, iş ortaklarımızın ürünlerini sadece 2 saat içinde satışa açarak hızlı bir şekilde satış yapmalarına olanak sağlıyoruz. Bu dünyayı kapsamlı bir şekilde tanıtmak ve Hepsiburada ekosistemindeki girişimci sayısını artırmak amacıyla yola çıktık. Sadece İstanbul değil, diğer büyük illerimizde de Hepsiburada’nın sunduğu bu ayrıcalıklı fırsatları daha yakından keşfetme ve özel avantajlardan nasıl yararlanabileceklerini öğrenme olanağı sunduk. Bu etkinliklerle; sektördeki en son trendler, stratejiler ve çözümler hakkında bilgi paylaşımına ve iş ortaklarımızla birebir iletişim fırsatları oluşturmak odağımızdı. Amacımız, Hepsiburada’nın tüm kabiliyetlerini iş ortaklarımıza sunarak, onların başarı ivmesini artırırken, kendi işlerine odaklanıp markalarını büyütme şansı sağlamak. Bu amaç doğrultusunda sunduğumuz tüm çözümleri artırarak bu dünyayı büyütmeyi hedefliyoruz.”

E-ticaretin kalbi İstanbul

Türkiye’de e-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ederken, bu büyümenin merkezi İstanbul olarak öne çıkıyor. 2023 ve 2024 yıllarında kaydedilen büyüme ivmesinin 2025 yılında da sürmesi bekleniyor. Bu büyümenin sürdürülebilirliği açısından, perakende sektöründeki işletmelere e-ticaretin sunduğu fırsatların sunulması büyük önem taşıyor. 2024 yılı için iş ortaklarının başarılarına odaklanılmış durumda. E-ticaretin en yoğun yaşandığı şehir İstanbul, Marmara Bölgesi’ndeki satışların yüzde 90’ını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, İstanbul, Marmara bölgesindeki kadın girişimcilerin yüzde 74’ünü oluşturarak iş dünyasında güçlü bir kadın girişimci varlığına sahip.

Hepsiburada, yeni iş ortaklarına ilk 3 ay boyunca komisyonlarda yüzde 50 indirim imkanı sunacağını duyurdu. Ayrıca, iş ortaklarının ürünleri sadece 2 saat içinde satışa açılarak hızlı bir şekilde satışa başlama imkânı da sağlanıyor.

Hepsiburada hem yeni hem de mevcut iş ortaklarına yönelik sunduğu diğer avantajlar da geniş pazarlama ve reklam ağı desteği veriyor. Bu sayede iş ortakları satışlarını 4 kat artırma fırsatını elde ederken, operasyonlarını da haftada sadece 1 fatura ile kolaylaştırabiliyor. Aynı zamanda, kredi veya erken ödeme seçenekleriyle finansman desteğinden sunarak nakit akışını yönetmeyi de kolaylaştırıyor.

Hepsiburada’nın başarılı iş ortaklarına plaketleri sunuldu

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, İstanbul’da bulunan ve Hepsiburada ile işlerini başarılı bir şekilde büyüten iş ortaklarına da plaketlerini takdim etti. “Kampanya Araçları ile En Yüksek Ciro” ödülünü Ramtechdonanim Semih Özmaden, “En Fazla Kampanya Oluşturan” ödülünü Decoraktiv Mobilya Serkan Günüşen ve “Kampanya Araçları İle En Yüksek Ciro Yapan Girişimci Kadın” ödülünü Moon Milk markasının kurucusu Eda Ece aldı.