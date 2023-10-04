E-ticaret platformu Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde HAÇİKO’ya mama bağışında bulunarak HepsiGönülden gönüllüleriyle birlikte HAÇİKO’nun İstanbul Çekmeköy’deki barınağını ziyaret etti.

Toplumsal faydayı işinin bir parçası olarak gören e-ticaret markası Hepsiburada, “Hepsi daha yaşanabilir bir dünya için!” diyerek toplumsal fayda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda e-ticaret platformu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel 1998 yılından beri sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan HAÇİKO’ya mama bağışında bulunurken HepsiGönülden gönüllüleriyle birlikte de HAÇİKO’nun İstanbul Çekmeköy’de bulunan barınağını ziyaret etti.

Barınak ziyareti sırasında Hepsiburada gönüllüleri, barınaktaki canlılarla eğlenceli vakit geçirirken hayvanların bakımı ve sağlığı hakkında da bilgi alarak HAÇİKO yetkilileriyle sohbet etti. E-ticaret platformu ayrıca, “Satın Alma Sahiplen” vurgusu yapmayı da unutmadı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel Hepsiburada platformu üzerinde hazırlanan ve barınaktaki canlıların fotoğraf ve isimlerinden oluşan farkındalık sayfası ile müşterilerin barınaktaki sahipsiz canlara yuva olmaları konusunda teşvik edilmesi amaçlandı.

Hepsiburada’nın hayvan sevgisi sadece barınak ziyaretiyle sınırlı kalmadı. E-ticaret platformu çalışanları da 4 Ekim günü ofise kendi evcil hayvanlarını getirerek, hayvan dostu bir ofis ortamı oluşturdu. Ofiste köpeklerin ve kedilerin eğlenceli anlarına tanık olan Hepsiburada çalışanları, bu sayede hem iş stresinden uzaklaştı hem de hayvanların sevgisini hissetti.

E-ticaret platformu, sosyal sorumluluk alanında farkındalık oluşturmaya ve toplumsal fayda sağlamaya devam ediyor. Hazırlanan farkındalık sayfasına hepsiburada.com/staticpage/1005432928254085 adresinden ulaşıldığı belirtildi.