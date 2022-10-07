İnegöl Belediyesi’nin 2020 yılında başlattığı “Her Okula Bir Pati” projesi, Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulunda da hayata geçirildi. Okula 2 tavuk, 2 tavşan, 2 kedi ve 1 köpek sahiplendirildi. Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında okullara mama desteği de sağlanıyor.

İnegöl Belediyesi 2020 yılında ilkokul, ortaokul ve liseli düzeyindeki öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan dostlarımızın sadakatini göstermek amacıyla örnek bir proje başlatmıştı. Çocuklara her canlıyı sevmek gerektiğini göstermek, hayvanlarla ilgilenmelerini sağlayarak bu vesileyle vicdan ve merhamet sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, aynı zamanda sorumluluk sahibi, merhametli, daha çabuk öğrenen, bağışıklığı güçlü çocuklar yetişmesi adına başlatılan “Her Okula Bir Pati” projesi, okulların talepleri üzerine artarak devam ediyor.

TAVUK, TAVŞAN, KEDİ VE KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

Bu kapsamda son olarak Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okuluna İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan sahiplendirildi. Normalde sadece kedi veya köpek sahiplendirilen okullara, burada özle öğrencilere pozitif bir ayrımcılık yapılarak tavuk ve tavşan gibi hayvanlar da sahiplendirildi. Proje kapsamında okula; 5 tavuk, 2 tavşan, 2 kedi ve 1 köpek sahiplendirildi. Aynı zamanda okula mama desteği de veriliyor.

PROTOKOLDEN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulunu Perşembe günü Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Burada Her Okula Bir Pati projesi de tanıtıldı. Aynı zamanda öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, okul hakkında da bilgiler aldı.