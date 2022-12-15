İnegöl'de meydana gelen olayda, işyerinde çalışmakta olan vatandaşın aracı çalındı. Olay Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın önünde meydana geldi. Mikail Tetik isimli fabrika çalışanı aracını otopark bölümüne park ederek fabrikadaki mesaisine başladı.

Mesaisini bitiren Mikail Tetik fabrikadan çıkış yaptığında 16 F 9985 plakalı aracını park halinde bıraktığı yerde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarından aracının çalındığını öğrenen Mikail Tetik durumu polise bildirdi.

Emniyet ekipleri çalınan aracın bulunması için çalışma başlattı.