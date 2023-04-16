Manyas-Bandırma Karayolu üzerinde bulunan köprüdeki yükseklik farkı yüzünden iki mahallenin arazilerinin su altında kalıyor.

Manyas-Bandırma karayolu üzerindeki kırsal Yeni ve Eşen mahallerinin yanında bulunan köprüdeki yükseklik farkı nedeniyle her yıl 3-4 bin dekar arazinin su altında kaldığı açıklandı. 6 yıl önce Manyas- Bandırma yolunun yapımı ile birlikte mevcut köprünün yıkıldığı yenisinin ise kod farkı nedeniyle akışının olmadığı ve bu nedenle kanaldan gelen suların ve yaz aylarında da yakınlarında bulunan bir salça fabrikasının atık suları ile birlikte köprüde akış olmadığı için suyun araziye yayıldığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden "Bu köprünün derhal temizlenmesi, yenilenmesi ve biraz da eğim verilmesi gerekmektedir. Taban kodu çok yüksek olduğundan dolayı en az bir metre aşağı alınması veya yandan tahliye yolu açılması gerekiyor" dedi.

Yeni mahalle muhtarı Ceyhun Çakır ise "Karayollarının mahallemizin önünde yaptığı yol çalışmasında DSİ’den arazilerin taban kodunu almadığından dolayı, köprünün altında ki taban kodunu arazilerimizden 47 cm. yüksekte yapmıştır. Bu sebepten dolayı, kışın yağan yağmurlar drenaj kanallarında şişip bu köprüde ki taban koduna takılıp, o zaman da tarlalarımızı ve meramızı su basıyor. Sulak olan meralar da koyunlarımıza parazit dediğimiz hastalığı yapıyor, koyunlarımız da zayiat oluyor. Bu sıkıntımız 5-6 yıldan beri devam ediyor, başvurmadığımız yer kalmadı. Her yıl DSİ gelip temizlik yapıyor ancak kod nedeniyle biz her yıl bu sıkıntıyı ve zararı çekiyoruz" dedi.