Şiddet olaylarının ve bireysel silahlanmanın artarak devam ettiğini ve günde 15 kişinin silahla öldürüldüğünü söyleyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği soru önergesinde "Bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için bir çalışmanız var mı?" diye sordu.

Umut Vakfı’nın verilerine göre 2015-2021 yılları arasında 19 bin 373 silahlı şiddet olayı meydana geldi. Konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Erkan Aydın, 2015’te medyaya yansıyan 2 bin 175 silahlı olay meydana gelirken 2021 yılında yüzde 74 artış göstererek 3 bin 801’e ulaştığına dikkat çekti.

"BİREYSEL SİLAHLANMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN BİR ÇALIŞMANIZ VAR MI?"

Türkiye’nin dört bir yanında basına yansıyan 3 bin 801 olayda; 2 bin 145 kişinin öldüğünü, bir kısmı ağır 3 bin 896 kişi de yaralandığını dile getiren Aydın şunları söyledi:

"Bu silahlı şiddet olaylarının 3 bin 172’sinde ateşli silahlar, 2 bin 061’i tabancayla, 961’i tüfekle, 150’si beylik silahıyla olmak üzere, 629’unda ise kesici aletler yoğunlukla bıçak olmak üzere, kılıç, falçata, ustra, orak kullanıldı. Söz konusu verilere göre; iki erkekten birinde; 3 evden birinde yaklaşık 25 milyon silah bulunuyor. Gereken düzenlemeler yapılmadığı için bu şiddet olayları ve bireysel silahlanma artarak devam ediyor. Günde 15 kişi silahla öldürülüyor.

"TOPLUMDAKİ ŞİDDETİN ARTMASININ NEDENLERİ NEDİR?"

Aydın, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için bir çalışmanız var mı? Bireysel silahlanmanın azalması için yasal mevzuatta bir değişiklik yapılmasını planlıyor musunuz? Toplumdaki şiddetin artmasının nedenlerini araştırıyor musunuz? Bu konudaki eksikleri nasıl giderecekseniz?"