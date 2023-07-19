Yaz sıcaklarının gelmesiyle vatandaşlar İzmit sahiline akın ederken bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri mesai yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli sebeplerden 15 ayrı cezai işlem uygulandı.

Kocaeli’de yaz sıcaklarının gelmesiyle vatandaşlar akşamları İzmit sahiline akın etmeye başladı. Çok sayıda vatandaş araçlarıyla sahili doldurdu. Trafik polisleri ve Motosikletli Polis Timlerine bağlı yunus polisleri de bölgenin huzur ve güvenliği için çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar çerçevesinde yüksek sesli müzik yayını, alkollü araç kullanımı gibi çeşitli sebeplerden 15 ayrı cezai işlem uygulandı. Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen bir otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.