Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, Tarım ve Ormanlığı tarafından her ay düzenlenen Tarımsal Destek Ödemelerinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı, ödemelerin tüm çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti. Toplamda 4 milyar 247 milyon 28 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılması planlanıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu destek ödemelerinin detayları da bakanlığın resmi sitesinde paylaşıldı. Buna göre, bitkisel ürün sigortası desteği kapsamında 2 milyar 856 milyon 897 bin 378 lira, deprem riski taşıyan 7 il için hububat-baklagil ve dane mısır desteği olarak belirlenen miktar 627 milyon 513 bin 380 lira olarak açıklandı. Ayrıca, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 517 milyon 768 bin 577 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 90 milyon 28 bin 980 lira ve hayvan hastalıkları tazminat desteği ise 76 milyon 560 bin 144 lira olarak belirlendi.

Çiftçilerin bu destek ödemelerinden faydalanabilmeleri için önemli bir tarih belirlendi. Buna göre, 2 Ocak 2024 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru yapmaları gerekiyor. Bakanlık, yaptığı son açıklamada, ödemelerden sadece tapu sahipleri şartlarını yerine getiren üreticilerin bu destekten yararlanabileceğini vurguladı. Bu çerçevede, çiftçilere yönelik sağlanan desteklerin sürekli olarak güncellenerek, sektöre daha fazla katkı sağlanmaya devam edileceği belirtildi.