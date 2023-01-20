İnegöllü başarılı işadamı, Baleno Orman Ürünleri sahibi Lütfi Şimşek, geçmişte yaşadığı ve dost ortamlarında anlatılan gerçek olayları kaleme aldığı ‘Sarı Pisi’ adlı kitabı gazetemizde okuyucularıyla buluşuyor. Birbirinden güzel hikayelerin anlatıldığı kitap, her hafta köşe yazısı olarak gazetemizin okuyucularıyla paylaşılacak.

SÖZ UÇAR, YAZI KALIR…

İşadamlarının sadece ticarete değil, kültür ve sanata da önem vermesi gerektiğini söyleyen Lütfi Şimşek, ‘Sarı Pisi’ kitabını gazetemizde yayınlamaya karar verdi. Her hafta köşe yazısı olarak yayınlanacak kitapla ilgili bilgi veren Şimşek, “Geçmişte yaşadığım dost ortamlarında anlattığım yaşanmış gerçek olayları aktaran hikayelerim vardı. Bu hikayeleri kağıda dökerek kitap haline getirdi. ‘Söz uçar, yazı kalır’ derler. Hani biri benim için değerli hatıralardan ibaret olan bu hikayeleri geleceğe bir armağan olarak bırakmak düşüncesiyle aldım kalemi elimi… Pandemi süreci hikayelerimi yazıya dökmem için güzel bir fırsat oldu.”

KİTABIN DEVAMI GELECEK

“Kitabımla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyorum. Devamını da getirmeyi düşünüyorum.”

LÜTFİ ŞİMŞEK KİMDİR?

İnegöl’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İnegöl’de okudu. Yükseköğretimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayarak 1989 yılında mezun oldu. 1990 İnegöl’de ticari hayata orman ürünleri orman ürünleri sahasında mobilya malzemeleri satışı yaparak başladı. 2000 yılında şahıs firmasını kapatarak Baleno Orman Ürünleri Ltd. Şti.’yi kurdu. 2015 yılından itibaren de şirketin fahri yönetim kurulu başkanı olarak ticari faaliyetlerine devam ediyor. İnegöl’ün en eski amatör futbol kulüplerinden olan Doğanspor ve Kurtuluşspor’da futbol oynadı. Bu ve diğer kulüplerdeki yöneticilik deneyimleri ile kazandığı tecrübelerin ardından yönetim kuruluna seçildiği İnegölspor’da da farklı sahalarda aktif olarak yöneticilik görevinde bulundu. Spor kulüpleri yanında İnegöl’ün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde yer aldı.