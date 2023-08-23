Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Hersek Lagününün tanınırlığının her geçen gün arttığını ve cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Hersek bölgesinde hayata geçirilen Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin bir cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi.

Koruma altındaki en önemli sulak alanlarından birisi durumundaki Hersek Lagününün çevresine oluşturulan Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi kendine çekmeye başladı. Nadir kuş türlerini burada görme imkânı bulan vatandaşlar ayrıca doğa pasaportu da alarak adeta bir doğa savunucusu oluyor.

Belediye işletiyor

Bölgenin her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çeken bir cazibe merkezine dönüştüğünü dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu çalışmalar yapılırken bölgenin ulaşım avantajı ile doğal zenginlikler göz önünde tutuldu. Burasını belediye olarak biz işletiyoruz. Buraya her geçen gün artan talep ne denli doğru bir iş yaptığımızı da gösteriyor” dedi.

Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi kadar Engelsiz Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin de ciddi şekilde talep gördüğünü ifade eden Başkan Oral, “Sadece kuş gözlemi anlamında değil, tıbbi aromatik bitkiler bahçemiz de ciddi bir rağbet görüyor. Özellikle öğrencilerimiz ve turistler ile bu konuya ilgi duyan vatandaşlar için Hersek Lagünü ve oluşturduğumuz Doğa Eğitim Merkezi ile Kuş Gözlem Kulesi bir cazibe merkezine dönüştü. Yine tıbbi aromatik bitkiler bahçemiz de bir örnek haline geldi. Bu bahçede 300’e yakın tıbbi bitkiyi mevsimine göre vatandaşlarımıza sergiliyoruz. Sadece bununla da kalmayıp bu tıbbi aromatik bitkilerin hayatımıza kazandırılması noktasında AR-GE çalışmalarımız da devam ediyor. Bu anlamda birçok üniteyi de kurduk. Kendi bitkilerimizin yağını, suyunu çıkartıyor ve paketleyebiliyoruz” diye konuştu.

Altınova’nın deniz turizminde de gelişen bir ilçe haline gelmeye başladıklarını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Biz 2004 yılından beri ilçenin bir turizm ilçesi olduğunu söylüyoruz. Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi sayesinde doğa turizmini ilçemize kazandırdık. Kardeşliği, tarihi, sanayisi, kültürleri, doğasını tek potada buluşturan Altın Şehir Altınova başlığı altında çalışmalarımızı yaptık. İlçemiz yapılan bu çalışmalar sayesinde, hem doğa, hem tarih ve hem de deniz turizminde hızla gelişiyor. 2 kilometrelik bir kumsal plajımız var. Su numunelerimiz temiz çıkıyor. Altınova deniz turizminde de bölgemizde hızla alternatif oldu” ifadelerini kullandı.